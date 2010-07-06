15/10/18
NECROSHINE / ENTIRETY
Live Chaos MMXVIII (split album)
16/10/18
P.O.D.
Circles
19/10/18
RISE OF THE NORTHSTAR
The Legacy of Shi
19/10/18
SALIVA
10 Lives
19/10/18
VALDUR
Goat Of Iniquity
19/10/18
EXXXEKUTIONER
Death Sentence
19/10/18
SOULFLY
Ritual
19/10/18
SILENT BULLET THEORY
Divine Ways of Chaos
19/10/18
ARCTURUS
Sideshow Symphonies
19/10/18
LANDMVRKS
Fantasy
14/10/18
NECROT
FREAKOUT - BOLOGNA
14/10/18
MONUMENTS + VOLA + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/10/18
THE AMITY AFFLICTION + THE PLOT IN YOU + DREAM STATE + ENDLESS HEIGHTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
16/10/18
TARJA + STRATOVARIUS
ORION - ROMA
17/10/18
TARJA + STRATOVARIUS
ALCATRAZ - MILANO
17/10/18
LUCIFER
VINILE - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
17/10/18
CARNIVAL OF FLESH + RABID + DANNATI
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
18/10/18
CALIGULA`S HORSE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
19/10/18
TAAKE + BÖLZER + SLEGEST
LEGEND CLUB - MILANO
19/10/18
FRACTAL UNIVERSE + GUESTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)