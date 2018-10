DETTAGLI EVENTO RITES OF NECROTHEISM (day 1) 05/10/2018 CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI) https://www.facebook.com/events/141276850076009/ GRUPPI

21.00 - 21.25: Ekpyrosis (ITA)

21.40 - 22.10: Cryptic Brood (GER)

22.25 - 23.15: Anatomia (JPN)

23.30 - 00.00: Extirpation (ITA) NOTE

Ingresso per un solo giorno: 15 euro

Ingresso per due giorni: 25 euro

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in cassa il 5 e il 6 ottobre



È inoltre prevista una data after-fest, satellite del festival, giovedì 11 ottobre, con gli statunitensi Necrot e gli italiani Sepolcro in apertura ai Master allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI).



Inoltre, è stata appena annunciata una compilation ufficiale su cassetta, pubblicata dall’etichetta milanese Unholy Domain Records, contenente una canzone per ciascuno dei gruppi che appariranno al festival, e disponibile per l’acquisto soltanto presso e durante l’evento.