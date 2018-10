DETTAGLI EVENTO AND HARMONY DIES + DAMNATION GALLERY + GUESTS 12/10/2018 GRIND HOUSE CLUB - PADOVA https://www.facebook.com/events/718996221804200 GRUPPI

AND HARMONY DIES +

DAMNATION GALLERY +

HARKANE +

MILL OF STONE NOTE

Venerdì 12 ottobre 2018

@Grind House Club - Padova

via Longhin, 37



Apertura porte ore 21.00

Inizio concerti ore 22.00



Ingresso 5 euro con tessera AICS obbligatoria (è possibile registrarsi all’associazione presso il locale, la sera stessa del concerto)