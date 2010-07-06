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SUICIDAL CAUSTICITY + HATEWORLD + MENSTRUOPHAGIST
EXENZIA - PRATO

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GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

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JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

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NECROT
CPA - FIRENZE

13/10/18
AVULSED + PERFIDIOUS + HORRID + SUDDEN DEATH
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
ANGEL MARTYR + PARASITE
20/10/2018
BANDIDOS PLACE - MESSINA
https://www.facebook.com/events/268436773806043/
GRUPPI
ANGEL MARTYR +
PARASITE
Peppe
Sabato 6 Ottobre 2018, 12.41.22
salve, come mai non si visualizza flyer della serata + info ?
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