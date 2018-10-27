19/03/19
PUTREFIED CORPSE
Left To Rot
22/03/19
S91
Along The Sacred Path
22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost
22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy
22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons
22/03/19
VESPERINE
Espérer Sombrer
22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath
22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host
22/03/19
IMPRECATION
Damnatio Ad Bestias
22/03/19
THE FLAYING
Angry, Undead
19/03/19
DAVID ELLEFSON
LEGEND CLUB - MILANO
19/03/19
MARTY FRIEDMAN + EUGENIO SAMBASILE
BELLOTTS PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)
22/03/19
PROSPECTIVE
SATYRICON - ALATRI (FR)
22/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LA CLAQUE - GENOVA
22/03/19
PROFANAL + EKPYROSIS + CARRION SHREDS
EXENZIA - PRATO
23/03/19
FUROR GALLICO
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
23/03/19
IMAGO IMPERII + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
23/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
23/03/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA
24/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
ALCHEMICA - BOLOGNA