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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

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CALIGULA`S HORSE + GUESTS
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TAAKE + BÖLZER + SLEGEST
LEGEND CLUB - MILANO

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FRACTAL UNIVERSE + GUESTS
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VADER + ENTOMBED A.D. + GUESTS
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19/10/18
INJURY + VEXOVOID + BROWBEAT
LA TENDA - MODENA
DETTAGLI EVENTO
CRYING STEEL + GUESTS
19/10/2018
LET IT BEER - ROMA
https://www.facebook.com/events/412638939222370/
GRUPPI
CRYING STEEL +
AETERNUM +
CHRONOSFEAR +
YOU NEXT MISTAKE
NOTE
Venerdì 19 ottobre 2018
@Let It Beer - Roma
piazza delle Crociate, 26/28

Ingresso 5 euro
Biglietti disponibili in cassa la sera dell'evento

Inizio concerti ore 21.30
Possibilità di cenare in loco (ampio menu di cucina romana)
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