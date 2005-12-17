26/04/19
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
Transiberiana
26/04/19
CIRITH GORGOR
Sovereign
26/04/19
TANK
Re-Ignition
26/04/19
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Winds Of Change
26/04/19
ARSTIDIR LIFSINS
Saga á tveim tungum I: Vápn ok viðr
26/04/19
DEEP SUN
Das Erbe Der Welt
26/04/19
DARK HERESY
Abstract Principles Taken To Their Logical Extremes
26/04/19
VAURA
Slabes
26/04/19
NIGHNACHT
Christophilia
26/04/19
ISTAPP
The Insidious Star
26/04/19
NACHTMAHR + GUESTS TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
26/04/19
MARK BOALS + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
27/04/19
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
27/04/19
NACHTMAHR + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
27/04/19
MORTADO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/04/19
CRADLE OF FILTH + THE SPIRIT
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
27/04/19
NECRODEATH
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
27/04/19
AMTHRYA + MADNESS OF SORROW
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
27/04/19
SWALLOW THE SUN + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
27/04/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA