KISS - End of the Road World Tour NOTE

Martedì 2 Luglio 2019 @ Ippodromo SNAI San Siro – Piazzale dello Sport, 16 (Milano)



Biglietti

Pit: € 95,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 80,00 + prev.





KISS VIP Meet & Greet Package



1 Biglietto Pit

Meet & Greet con i KISS

Possibilità di fare una foto personale con i KISS

Poster autografato dai KISS “End of the Road” 8×10

Voucher di $100 di merchandise da usare nello store online KISS “End of the Road”

Pass laminato KISS VIP

Accesso ad un’area merchandise dedicata

Accoglienza dedicata sul luogo dell’evento.



Biglietti disponibili esclusivamente su Vivaticket Italia dalle 11 di venerdì 2 novembre.