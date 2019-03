DETTAGLI EVENTO DAVID ELLEFSON 19/03/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/2009946052637822/ GRUPPI

DAVID ELLEFSON - Basstory

Basstory è una serie di serate-evento in cui Ellefson veste i panni dello storyteller, combinando iconici riff e performance al basso con i racconti dei trionfi e delle difficoltà incontrati nel percorso della fama eterna nel rock'n'roll. Durante la serata sarà disponibile un merchandise esclusivo realizzato appositamente per Basstory, insieme a molte altre sorprese.



Dettagli:



Martedì 19 marzo 2019

@Legend Club - Milano

Viale Enrico Fermi, 98



Ingresso in prevendita: 25,00€ + d.d.p.

Ingresso in cassa: 30,00€

Prevendite disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 11 di mercoledì 31 ottobre