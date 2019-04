DETTAGLI EVENTO KISSIN` DYNAMITE + GUESTS 10/04/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/286646075508563 GRUPPI

KISSIN' DYNAMITE (21.30)

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE (20.30)

LOVE MACHINE (19.45) NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: €17 + dp

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €22

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone



Apertura porte ore 19.00



Il Legend Club è a 300 mt dalla fermata “Affori Centro” della Linea 3 della Metropolitana.

Bar, pizzeria e ristorante saranno accessibili già ad orario di apertura con drink e ottimi piatti a prezzi popolari.