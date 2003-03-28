08/01/19
TYTUS
Rain After Drought
11/01/19
BRING ME THE HORIZON
amo
11/01/19
JINJER
Micro
11/01/19
AT THE GATES
The Mirror Black
11/01/19
NAILED TO OBSCURITY
Black Frost
11/01/19
AT THE GATES
With The Pantheons Blind
11/01/19
BORN OF OSIRIS
The Simulation
11/01/19
VIOLBLAST
Theater of Despair
11/01/19
SOILWORK
Verkligheten
15/01/19
FEARBRINGER
Fenice Nera - Maiestas Domini
11/01/19
SISKA
GREENWICH PUB - CURTAROLO (PD)
11/01/19
SAILING TO NOWHERE + GUEST TBA
LET IT BEER - ROMA
12/01/19
METHEDRAS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
12/01/19
SPLEEN FLIPPER
ARCI AREA - CARUGATE (MI)
12/01/19
CRIPPLE BASTARDS + FORGOTTEN TOMB + THORN
SOUND MUSIC CLUB - MILANO
12/01/19
STEF BURNS & C.R.T. + RUN CHICKEN RUN
LET IT BEER - ROMA
12/01/19
HELL IN THE CLUB + ANIMAL DRIVE + SUPERHORROR
MEPHISTO - ALESSANDRIA
13/01/19
ANIMAL DRIVE + RUMBO ROAD + SLANE
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
16/01/19
BEHEMOTH + AT THE GATES + WOLVES IN THE THRONE ROOM
ALCATRAZ - MILANO
18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)