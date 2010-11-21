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AWAKE THE DREAMER
ROCK N ROLL - MILANO
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DROPKICK MURPHYS + THE INTERRUPTERS
19/06/2019
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA
https://www.facebook.com/events/259779048019708
GRUPPI
DROPKICK MURPHYS +
THE INTERRUPTERS
NOTE
Sherwood Festival
@Park Nord Stadio Euganeo - Padova

Ingresso: 25,00€ + d.d.p.
Ingresso in cassa: 30,00€
Prevendite disponibili su sherwood.it da mercoledì 28 novembre alle ore 11:00
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