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LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/263426874347602/
GRUPPI
DARE
Out of the Silence - 30th anniversary tour 2019
NOTE
Domenica 12 maggio 2019
@Legend Club - Milano
viale Enrico Fermi, 98

Biglietti: € 20 + ddp / € 25 in cassa la sera dell’evento.
Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne
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