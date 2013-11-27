      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dirge
Lost Empyrean
Demo

In Autumn
Greyerg
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon

21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory

21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced

21/12/18
IN SHADOWS AND DUST
Enlightened By Darkness

23/12/18
ICE WAR
Manifest Destiny

23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis

23/12/18
BOLTHORN
Across the Human Path

24/12/18
BEATEN TO DEATH
Agronomicon

30/12/18
FERAL
Flesh for Funerals Eternal

04/01/19
LEGION OF THE DAMNED
Slaves Of The Shadow Realm

CONCERTI

18/12/18
A PERFECT CIRCLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

19/12/18
A PERFECT CIRCLE
PALALOTTOMATICA - ROMA

21/12/18
METHEDRAS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

21/12/18
SPLEEN FLIPPER
OFFICINE SONORE - VERCELLI

21/12/18
AMTHRYA + DANNATI + EFYD
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

22/12/18
METHEDRAS
L'ANGELO AZZURRO - GENOVA

22/12/18
NANOWAR OF STEEL
EXENZIA DER CLUB - PRATO

22/12/18
DEWFALL + FYRNIR
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)

22/12/18
NATIONAL SUICIDE + ADVERSOR + UNORTHODOX
THE FACTORY - VERONA

22/12/18
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
DETTAGLI EVENTO
DEWFALL + FYRNIR
22/12/2018
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
https://www.facebook.com/events/321407575295667/
GRUPPI
DEWFALL +
FYRNIR
NOTE
Sabato 22 dicembre 2018
@Evilution Club - Acerra (NA)
via Pezzalunga, 53

Apertura porte ore 21:00
Inizio concerto ore 22:30
Ingresso €5,00
Ingresso riservato ai soci, tesseramento gratuito
ULTIMI COMMENTI
14/12/2018 - 17:23
OVERKILL: online il lyric video di ''Last Man Standing''
16/12/2018 - 10:15
SULPHUR AEON: il terzo disco in streaming integrale
17/12/2018 - 12:43
ALICE COOPER: annunciata una data a Torino
16/12/2018 - 16:16
CANDLEMASS: ascolta il primo singolo da 'The Door To Doom'
16/12/2018 - 10:40
PROSTITUTE DISFIGUREMENT: nuovo brano ascoltabile in streaming
04/12/2018 - 17:31
TURILLI/LIONE RHAPSODY: nel 2019 l'album di debutto
16/12/2018 - 21:10
STEEL RAISER: il video di 'Heavy Metal Hero' dall'album in uscita a febbraio
13/12/2018 - 15:56
KING CRIMSON: in Italia a luglio per il cinquantesimo anniversario
15/12/2018 - 21:19
LEGION OF THE DAMNED: ecco il singolo 'Slaves of the Southern Cross'
13/12/2018 - 17:25
INNER SHRINE: annunciano il sesto album 'Heroes'
ULTIMI COMMENTI
25/04/2015
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 23 - Sharon den Adel
17/12/2018
Articolo
FOTOGRAFIE SEGNANTI
# 3 - E non dimenticare il Jolly
27/11/2013
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 10 - Morgana
02/12/2018
Articolo
THE SUBSTITUTE
# 7 - Intruso per sempre?
15/12/2018
Intervista
IL MURO DEL CANTO
L'anima oscura di Roma
ULTIMI COMMENTI
90
86
80
70
80
75
79
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     