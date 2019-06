DETTAGLI EVENTO ROCK THE CASTLE (day 1) 05/07/2019 CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR) https://www.facebook.com/rockthecastleofficial/ GRUPPI

DREAM THEATER – 21:30

TESSERACT – 20:00

HAKEN – 18:30

MONO – 17:15

INGLORIOUS – 16:15

KINGCROW – 15:15

LEVANIA – 14:15

Apertura cancelli ore 12:00 NOTE

I Dream Theater suoneranno tutto Scenes from a Memory.



BIGLIETTI:

Biglietto singolo giorno: € 60,00 + d.p.

Biglietto singolo giorno in cassa: €70,00

Abbonamento (tre giorni): € 146,96 + d.p.

Biglietto Royal (biglietto + Vip Pack Royal): €129,99



Il Vip Pack Royal comprende:

Nr.1 Biglietto Posto Unico Singolo Giorno

Nr.1 Manifesto Rock The Castle 2019 da collezione (edizione limitata, numerata)

Nr.1 Laminato VIP commemorativo Rock The Castle 2019*

Nr.1 T-Shirt Rock The Castle 2019

Nr.1 Bandana RTC 2019

Nr.1 Plettro esclusivo Rtc 2019

Nr.1 Shopper Bag

Nr.1 Un Free Drink

Nr.1 Buono pasto da utilizzare presso i Food truck del Festival

Entrata Dedicata al giorno / Salta Coda

*I laminati sono solo a scopo commemorativo. Il laminato NON acquisisce o autorizza l’accesso alla Venue, aree VIP o backstageI biglietti del singolo giorno e il Vip Pack Royal sono già disponibili in prevendita esclusiva su ticketone.it per gli iscritti al Ticket Alert.