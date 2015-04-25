23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis
23/12/18
ICE WAR
Manifest Destiny
23/12/18
BOLTHORN
Across the Human Path
24/12/18
BEATEN TO DEATH
Agronomicon
28/12/18
NEKROFILTH
Worm Ritual
30/12/18
FERAL
Flesh for Funerals Eternal
04/01/19
MARK DEUTROM
The Blue Bird
04/01/19
CALLEJON
Hartgeld Im Club
04/01/19
LEGION OF THE DAMNED
Slaves Of The Shadow Realm
04/01/19
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23/12/18
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27/12/18
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29/12/18
SCARLET THRASH FEST
LEGEND CLUB - MILANO
31/12/18
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01/01/19
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02/01/19
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DAGDA - RETORBIDO (PV)
04/01/19
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