DETTAGLI EVENTO SAILING TO NOWHERE + GUEST TBA 11/01/2019 LET IT BEER - ROMA https://www.facebook.com/events/207549563494696/ GRUPPI

La band, per l'occasione, si esibirà in uno show acustico presso il locale capitolino, che sarà allestito come un galeone dell'Ottocento. L'evento, inoltre, celebrerà il compleanno del batterista e cofondatore della band Giovanni Noè.



Inizio concerti ore 21.30

Contributo artistico in cassa 3 euro