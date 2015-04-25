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THE FACTORY CLUB - VERONA
DETTAGLI EVENTO
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
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JAILBREAK - ROMA
https://www.facebook.com/events/2250495558539617/
GRUPPI
TOTHEM +
SOUND STORM +
ELARMIR
NOTE
Ingresso 8 euro
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