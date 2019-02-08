      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Beast in Black
From Hell with Love
Demo

The Core
Flesh and Bones
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/04/19
NECRODEATH
Defragments of Insanity

05/04/19
CITIES OF MARS
The Horologist

05/04/19
ANIMAL DRIVE
Back To The Roots

05/04/19
BRANT BJORK
Jacoozzi

05/04/19
OLTRETOMBA
The Horror - Figure del Terrore

05/04/19
WASTE OF SPACE ORCHESTRA
Syntheosis

05/04/19
PERIPHERY
Periphery IV: Hail Stan

05/04/19
DRUDKH
Few Lines in Archaic Ukrainian

05/04/19
LATITUDES
Part Island

05/04/19
THE QUIREBOYS
Amazing Disgrace

CONCERTI

02/04/19
MISERY INDEX + WORMROT + THE LION'S DAUGHTER + TRUTH CORRODED
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

03/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
ORION - ROMA

04/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

05/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
LA TENDA - MODENA

05/04/19
FUROR GALLICO
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)

05/04/19
MORRIGAN METAL FEST
CAMERA CLUB CUBE - MATERA

05/04/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON + GUESTS
FUCKSIA - ROMA

06/04/19
SISKA
MAMA L'OCA - VICENZA

06/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

06/04/19
FUROR GALLICO
TRAFFIC CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
13/04/2019
FUCKSIA - ROMA
https://www.facebook.com/events/218185225778748/
GRUPPI
Grim Reaper
+ very special guests TBA

- CONCERTO ANNULLATO -
NOTE
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerti ore 20.45

Costi TBA
ULTIMI COMMENTI
01/04/2019 - 20:28
SACRED REICH: ascolta la nuova ''Don't Do It Donnie''
02/04/2019 - 16:18
NANOWAR OF STEEL: disponibile la premiere del video di ''Vegan Velociraptor''
28/03/2019 - 19:28
RAMMSTEIN: ecco il video di ''Deutschland'', nuovo album in uscita a maggio
01/04/2019 - 20:15
GRIM REAPER: annunciate tre date in Italia
08/02/2019 - 20:12
TOOL: aggiornamenti sull'uscita del nuovo album
01/04/2019 - 19:41
JOHN 5: guarda il nuovo video
01/04/2019 - 15:17
I AM MORBID: si separano dal chitarrista, ecco il sostituto
27/03/2019 - 19:36
MANOWAR: annunciati il nuovo batterista ed una trilogia di EP
29/03/2019 - 08:59
VLTIMAS: tutto ''Something Wicked Marches In'' in streaming
29/03/2019 - 09:03
L.A. GUNS: disponibile un nuovo video
ULTIMI COMMENTI
02/04/2019
Articolo
LA RICOMPENSA DELL‘IMPREVEDIBILE
Non mi aspettavo di godere così tanto
27/02/2019
Articolo
HOLLYBLOOD
# 23 – Lords of Chaos
30/03/2019
Articolo
THE DIRT
Il biopic sui Mötley Crüe
22/03/2019
Live Report
RIVERSIDE + LESOIR
Largo Venue, Roma - 16/03/2019 - Circolo Magnolia, Segrate - 17/03/2019
18/03/2019
Articolo
FOTOGRAFIE SEGNANTI
# 4 - Quando l'idea sorge dal… basso
ULTIMI COMMENTI
100
85
100
75
82
100
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     