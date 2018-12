DETTAGLI EVENTO MATERDEA 21/12/2018 SPAZIOUNO - TORINO https://www.facebook.com/events/2168775886773966/ GRUPPI

MATERDEA NOTE

Per l'occasione, il gruppo presenterà il nuovo videoclip di Back to Earth, brano estratto dall'ultimo album Pyaneta. Oltre a ciò, durante la serata verranno proposti in versione acustica i brani più popolari tratti da tutta la discografia della band.



Venerdì 21 dicembre 2018

@SpazioUno - Torino

via Tabacchi, 33



Ingresso gratuito

Inizio serata ore 21.00



Per info e prenotazione posti contattare il numero verde 800.58.79.81

A tutti i partecipanti in omaggio un poster 70x100 autografato dalla band