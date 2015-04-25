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12/01/2019
LET IT BEER - ROMA
https://www.facebook.com/events/293163491529279/
GRUPPI
STEF BURNS & CLASSIC ROCK TRIBE +
RUN CHICKEN RUN
NOTE
Sabato 12 gennaio 2019
@Let It Beer - Roma
piazza delle Crociate, 26/28

Ingresso 15 euro in cassa la sera dello show

Apertura porte ore 20.30
Inizio concerti ore 21.30

Possibilità di cenare in loco con menu di cucina romana
Prenotazione tavoli al numero 393 9413368
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