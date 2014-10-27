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HOBOS + SHENANIGANS + DEBUNK + FLYING DISK
SPLINTER CLUB - PARMA

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SPLEEN FLIPPER
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DETTAGLI EVENTO
HOBOS + SHENANIGANS + DEBUNK + FLYING DISK
05/01/2019
SPLINTER CLUB - PARMA
http://www.facebook.com/events/537187090091893/
GRUPPI
HOBOS +
SHENANIGANS +
DEBUNK +
FLYING DISK
NOTE
Apertura porte ore 21.00
Inizio Concerti ore 21:30

BIGLIETTI:
Ingresso 7 Euro
Riservato ai soci Arci
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