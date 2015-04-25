08/02/19
ELECTROCUTION
Psychonolatry
08/02/19
THE SCARS IN PNEUMA
The Path of Seven Sorrows
08/02/19
SEER
Vol. 6
08/02/19
WINDSWEPT
The Onlooker
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TRIBE OF PAZUZU
Heretical Uprising
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TYRANTTI
Tyrantti
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KNOWHERE
Spiral
08/02/19
DOWNFALL OF GAIA
Ethic of Radical Finitude
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BEAST IN BLACK
From Hell With Love
08/02/19
THORNBRIDGE
Theatrical Masterpiece
08/02/19
ANTROPOFAGUS + NIHILO + GRAVESTONE + THECODONTION
FUCKSIA - ROMA
08/02/19
SOUND STORM + KALIDIA + LAST UNION
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)
08/02/19
FLESHCRAWL + PSYCHOTOMY + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
09/02/19
OTEP + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
09/02/19
STIGE FEST
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
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CAMERA CLUB - MATERA
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09/02/19
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DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
09/02/19
SAKEM + PRIMOSANGUE + NOWHERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
09/02/19
VEXOVOID + INJURY
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)