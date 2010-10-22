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BEHEMOTH + AT THE GATES + WOLVES IN THE THRONE ROOM
ALCATRAZ - MILANO

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TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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DON BROCO
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

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HAPPY DAYS PUB - NAPOLI

25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA

25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA

26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)
DETTAGLI EVENTO
ANTROPOFAGUS + NIHILO + GRAVESTONE + THECODONTION
08/02/2019
FUCKSIA - ROMA
https://www.facebook.com/events/1956506837976571/
GRUPPI
ANTROPOFAGUS +
NIHILO +
GRAVESTONE +
THECODONTION
NOTE
Ingresso 10 euro
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerti ore 20.45
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