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SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI
DETTAGLI EVENTO
ANTROPOPHAGUS + GUESTS
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CAMERA CLUB - MATERA
https://www.facebook.com/events/895002280670248/
GRUPPI
AGGLUTINATION ROADSHOW - con:

ANTROPOPHAGUS +
WALKYRYA +
BLOODSHED WALHALLA +
NIHILO +
ZOLFO +
OLD RADIO
NOTE
Ingresso 10 euro

Apertura porte ore 20.30
Inizio concerti ore 21.00
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