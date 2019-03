DETTAGLI EVENTO A MELODIC ROCK NIGHT 30/03/2019 DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO) https://www.rocktemple.it/events/8/A%20Melodic%20Rock%20Night%203?vars:id_site=IT GRUPPI

A MELODIC ROCK NIGHT - terza edizione:



ALESSANDRO DEL VECCHIO (23.15-0.15) +

DION BAYMAN (22.05-23.00) +

AIRBOUND (21.30-22.00) +

ALCHEMY (20.45-21.15) +

BLACK TIGER (20.00-20.30) NOTE

Sabato 20 marzo 2019

@Dedolor Music Headquarter - Rovellasca (CO)

via XX settembre, 33



Apertura porte ore 19.30



Biglietti disponibili su RockTemple al costo di 17 euro

Biglietti in cassa la sera dello show acquistabili a 20 euro