DETTAGLI EVENTO WHITE SKULL + DEVIOUS MINE + YOUR NEXT MISTAKE 15/02/2019 DEFRAG - ROMA https://www.facebook.com/events/810129942660340 GRUPPI

WHITE SKULL +

DEVIOUS MINE +

YOUR NEXT MISTAKE NOTE

White Skull: show speciale per i trent'anni di carriera



Ingresso ore 21.00

Biglietto in cassa 8 euro