01/02/19
WITHIN TEMPTATION
Resist
01/02/19
THRONUM VRONDOR
Ichor (The Rebellion)
01/02/19
ENON CHAPEL
Enon Chapel
01/02/19
ONYDIA
Reflections
01/02/19
GRAVES
Liturgia da Blasfemia
01/02/19
DIEKLUTE
Planet Fear
01/02/19
ANEURYSM
Awareness
06/02/19
BLODSKAM
Là-Bas
08/02/19
JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
Mama Said Rock Is Dead
08/02/19
SEER
Vol. 6
01/02/19
URIAH HEEP
THALGUTERHAUS - LAGUNDO (BZ)
01/02/19
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
01/02/19
NEBULAE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
02/02/19
URIAH HEEP
VIDIA CLUB - CESENA
02/02/19
MASD RECORDS FESTIVAL
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
02/02/19
SPLEEN FLIPPER
SPLINTER CLUB - PARMA
02/02/19
NECRODEATH + GUESTS
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
02/02/19
FUROR GALLICO
LEGEND CLUB - MILANO
03/02/19
URIAH HEEP
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
04/02/19
THERAPY?
SERRAGLIO - MILANO