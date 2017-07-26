19/02/19
ONIROPHAGUS
Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)
19/02/19
EVIL CONSPIRACY
Evil Comes
20/02/19
DOOMBRINGER
Walpurgis Fires
21/02/19
FM
The Italian Job
21/02/19
LARSEN
Tiles
22/02/19
WITCHERS CREED
Awakened From The Tomb…
22/02/19
HORNDAL
Remains
22/02/19
BLOOD YOUTH
Starve
22/02/19
CONTINUUM
Designed Obsolescence
22/02/19
MORTANIUS
Till Death Do Us Part
16/02/19
OBSCURA + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
16/02/19
P.O.D. + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
16/02/19
MICHALE GRAVES
OFFICINE SONORE - VERCELLI
16/02/19
PROSPECTIVE
REWORK CLUB - PERUGIA
16/02/19
WHITE SKULL + CHRONOSFEAR + ICY STEEL
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
16/02/19
ELECTROCUTION + BLACK RAGE + ULTERIOR
THE FACTORY - AZZANO (VERONA)
16/02/19
JETTASANGU FEST
CPO COLAPESCE - CATANIA
16/02/19
FAST AS A SHARK FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
17/02/19
WHILE SHE SLEEPS + LANDMVRKS + STRAY FROM THE PATH
ZONA ROVERI - BOLOGNA
17/02/19
MICHALE GRAVES
DRUSO - RANICA (BG)