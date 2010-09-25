03/05/19
ORIGIN
Abiogenesis - A Coming To Existence
03/05/19
AMON AMARTH
Berserker
03/05/19
SXUPERION
Endless Spiritual Embodiment
03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies
03/05/19
KAMPFAR
Ofidians Manifest
03/05/19
RINGWORM
Death Becomes My Voice
03/05/19
LORD VICAR
The Black Powder
03/05/19
BAD RELIGION
Age of Unreason
03/05/19
RUSTLESS
Awakening
03/05/19
MYRATH
Shehili
03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO
03/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)
03/05/19
LAMBSTONE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
03/05/19
EGOSYSTEMA
OFFICINE SONORE - VERCELLI
03/05/19
GRIM REAPER + GUESTS
MU CLUB - PARMA
03/05/19
MURDER ANGELS + GUESTS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
04/05/19
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
04/05/19
ANAAL NATHRAKH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
04/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)
04/05/19
RINGS OF SATURN + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)