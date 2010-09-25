05/05/19
EMIL BULLS
Mixtape
07/05/19
NYSS
Dépayser
08/05/19
TESLA
Shock
10/05/19
PER WIBERG
Head WIthout Eye
10/05/19
WARFORGED
I: Voice
10/05/19
EXTREMA
Headbanging Forever
10/05/19
BIG|BRAVE
A Gaze Among Them
10/05/19
LICE
Woe Betide You
10/05/19
ARCH/MATHEOS
Winter Ethereal
10/05/19
ADES NUMEN
War
05/05/19
ANAAL NATHRAKH + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
05/05/19
RINGS OF SATURN + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
08/05/19
METALLICA + GHOST + BOKASSA
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
09/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
FIRST FLOOR CLUB - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
09/05/19
MORTUARY DRAPE
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/05/19
VIOLENTOR
First Floor Club - Pomigliano d'Arco (NA)
10/05/19
SYMPHONY X
NEW AGE - RONCADE (TV)
10/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
10/05/19
ROTTING CHRIST + GUESTS TBA
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
10/05/19
NECRODEATH
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)