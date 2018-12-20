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ZONA ROVERI - BOLOGNA

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PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

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MAGAZZINI GENERALI - MILANO

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MATERDEA + LEGACY OF SILENCE + CALICO JACK + ATHESIS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

09/03/19
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SPAZIO ECO - BOLOGNA

11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
PESTILENCE + GUESTS
17/03/2019
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
GRUPPI
PESTILENCE +
BLEEDING GODS +
GRIMAZE +
HELLRETIC
NOTE
NIHIL productions presenta:

REDUCED TO ASHES TOUR
"Consuming Impulse, 30th Anniversary"

Costi e dettagli TBA
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02/03/2019 - 22:03
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IN FLAMES: ascolta due nuovi brani
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