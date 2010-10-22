15/01/19
BARSHASKETH
Barshasketh
15/01/19
FEARBRINGER
Fenice Nera - Maiestas Domini
18/01/19
RAVEN
Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg
18/01/19
GLORYFUL
Cult of Sedna
18/01/19
LAHMIA
Resilience
18/01/19
ASTROPHOBOS
Malice of Antiquity
18/01/19
DEFECAL OF GERBE
Mothershit
18/01/19
MUSMAHHU
Reign of the Odious
18/01/19
CALICO JACK
Calico Jack
18/01/19
METAL INQUISITOR
Panopticon
16/01/19
BEHEMOTH + AT THE GATES + WOLVES IN THE THRONE ROOM
ALCATRAZ - MILANO
18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/01/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
DRUSO - RANICA (BG)
19/01/19
DON BROCO
LEGEND CLUB - MILANO
19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO
25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI
25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA
25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA
26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA