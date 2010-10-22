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16/01/19
BEHEMOTH + AT THE GATES + WOLVES IN THE THRONE ROOM
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18/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
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18/01/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
DRUSO - RANICA (BG)

19/01/19
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19/01/19
TERRORIZER + SKELETAL REMAINS + DE PROFUNDIS + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

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25/01/19
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25/01/19
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MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA

26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
DETTAGLI EVENTO
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
18/01/2019
DRUSO - RANICA (BG)
https://www.facebook.com/events/289669568312899/
GRUPPI
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
NOTE
Apertura porte ore 20.30
Inizio serata ore 22.30

Ingresso 17 euro + ddp
Ingresso 20 euro in cassa la sera dello show
Ingresso aftershow dopo l’una 5€ consumazione inclusa

A seguire video/dj set fino alle ore 4.00
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