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Few Lines in Archaic Ukrainian

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30/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/03/19
A MELODIC ROCK NIGHT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

30/03/19
FOLKSTONE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE + CHAOSM
LEGEND CLUB - MILANO

30/03/19
STRANA OFFICINA
JAILBREAK - ROMA

30/03/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON
BIZARRE - PESCARA

30/03/19
SOUTHERN STEELS
GIANNIBAR - SPONGANO (LE)

30/03/19
LAMBSTONE
SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

31/03/19
LAIBACH
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

31/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE + GUESTS
WISHLIST CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
SKYHARBOR + GUESTS TBA
06/04/2019
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/events/1235027499985973/
GRUPPI
SKYHARBOR +
GUESTS TBA
NOTE
Ingresso 15 euro + tessera ACSI
Costo tessera: 5 euro
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25/03/2019 - 13:03
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27/03/2019 - 16:25
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DEVIN TOWNSEND: ecco il video di ''Spirits Will Collide''
29/03/2019 - 09:03
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