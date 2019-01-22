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Life is A Bitch

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18/04/19
MONOLITHE + ABYSSIC + TETHRA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
TRAFFIC CLUB - ROMA

18/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
360 GRADI - ROMA

19/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

19/04/19
AUTHOR & PUNISHER + LINGUA IGNOTA
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

19/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

19/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
SCUMM - PESCARA

19/04/19
NECRODEATH
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

20/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)

20/04/19
ATLAS PAIN
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
MORTADO
27/04/2019
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
GRUPPI
MORTADO
NOTE
Mortado: release party dell'album d'esordio (in uscita il 26 aprile via Blasphemous Records).

Costi e dettagli TBA
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ABNORMALITY: ascolta un nuovo brano
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