21/01/19
RAVENOUS DEATH
Chapters of an Evil Transition
21/01/19
NOCTAMBULIST
Atmospheres of Desolation
21/01/19
VILE APPARITION
Depravity Ordained
22/01/19
DREAM THEATER
Distance Over Time
22/01/19
DARK MIRROR OV TRAGEDY
The Lord Ov Shadows
25/01/19
INGLORIOUS
Ride to Nowhere
25/01/19
BREATHE ATLANTIS
Soulmade
25/01/19
THE SABBATHIAN
Latum Alterum
25/01/19
JEFF HUGHELL
Sleep Deprivation
25/01/19
HECATE ENTHRONED
Embrace of the Godless Aeon
25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI
25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA
25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA
25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)
26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)
26/01/19
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OFFICINE SONORE - VERCELLI
26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
26/01/19
SELF DISGRACE + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)