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ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA

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MILL OF STONE + GUEST
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EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA

26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)

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SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI

26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

26/01/19
SELF DISGRACE + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
DETTAGLI EVENTO
SELF DISGRACE + GUESTS
26/01/2019
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
https://www.facebook.com/events/1744314032341729/
GRUPPI
SELF DISGRACE +
HARKANE +
MANAM +
PERPETUAL FATE +
OVERCROWN
NOTE
Sabato 26 gennaio 2019
@Krach Club - Monastier (TV)
via Madonna, 3/A

Apertura cancelli ore 19
inizio live ore 21
Ingresso 10 euro
Ingresso riservato ai soci ASI - costo tessera 5 euro
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