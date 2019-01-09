27/01/19
INNERO
ChaosWolf
30/01/19
BELLADONNA
No Star Is Ever Too Far
01/02/19
ANEURYSM
Awareness
01/02/19
ONYDIA
Reflections
01/02/19
ENON CHAPEL
Enon Chapel
01/02/19
WITHIN TEMPTATION
Resist
01/02/19
DIEKLUTE
Planet Fear
06/02/19
BLODSKAM
Là-Bas
08/02/19
THE SCARS IN PNEUMA
The Path of Seven Sorrows
08/02/19
BEAST IN BLACK
From Hell With Love
27/01/19
EMBRYO
BELLOTT'S PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)
28/01/19
FLOGGING MOLLY + BUSTER SHUFFLE
ESTRAGON - BOLOGNA
30/01/19
ARCHITECTS + BEARTOOTH + POLARIS
ALCATRAZ - MILANO
31/01/19
URIAH HEEP
NEW AGE - RONCADE (TV)
31/01/19
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
01/02/19
URIAH HEEP
THALGUTERHAUS - LAGUNDO (BZ)
01/02/19
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
01/02/19
NEBULAE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
02/02/19
URIAH HEEP
VIDIA CLUB - CESENA
02/02/19
MASD RECORDS FESTIVAL
CIRCUS - SCANDICCI (FI)