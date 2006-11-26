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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/517214162120815/
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NOVEMBRE +
PAROLE PERSE
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Ingresso 15 euro
Inizio serata ore 22.00
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