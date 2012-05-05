22/01/19
DARK MIRROR OV TRAGEDY
The Lord Ov Shadows
22/01/19
DREAM THEATER
Distance Over Time
25/01/19
THE OSSUARY
Southern Funeral
25/01/19
INGLORIOUS
Ride to Nowhere
25/01/19
BREATHE ATLANTIS
Soulmade
25/01/19
SWALLOW THE SUN
When a Shadow is Forced Into the Light
25/01/19
ANCIENT BARDS
Origine - The Black Crystal Sword Saga Part 2
25/01/19
RANTANPLAN
Stay Rudel - Stay Rebel
25/01/19
KING DIAMOND
Songs For The Dead Live
25/01/19
MALAMORTE
Hell for All
25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI
25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA
25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA
25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)
25/01/19
SAKEM + NOWHERE
SOUND MUSIC CLUB - MILANO
26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)
26/01/19
SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI
26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA