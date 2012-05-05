      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Striker
Play to Win
Demo

BlurryCloud
Pedesis
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/01/19
DARK MIRROR OV TRAGEDY
The Lord Ov Shadows

22/01/19
DREAM THEATER
Distance Over Time

25/01/19
THE OSSUARY
Southern Funeral

25/01/19
INGLORIOUS
Ride to Nowhere

25/01/19
BREATHE ATLANTIS
Soulmade

25/01/19
SWALLOW THE SUN
When a Shadow is Forced Into the Light

25/01/19
ANCIENT BARDS
Origine - The Black Crystal Sword Saga Part 2

25/01/19
RANTANPLAN
Stay Rudel - Stay Rebel

25/01/19
KING DIAMOND
Songs For The Dead Live

25/01/19
MALAMORTE
Hell for All

CONCERTI

25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI

25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA

25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA

25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)

25/01/19
SAKEM + NOWHERE
SOUND MUSIC CLUB - MILANO

26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA

26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)

26/01/19
SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI

26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
MADVICE + NAPOLI VIOLENTA
26/01/2019
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
https://www.facebook.com/events/1806659672715975/
GRUPPI
MADVICE +
NAPOLI VIOLENTA
NOTE
Apertura porte h.21:00
Inizio concerto h.22:30
Ingresso €5,00*
*Ingresso riservato ai soci, tesseramento gratuito
ULTIMI COMMENTI
17/01/2019 - 09:33
U.D.O.: in Italia ad aprile per due date
21/01/2019 - 19:22
CULT OF PARTHENOPE: ecco la prima band confermata
21/01/2019 - 18:00
NODE: guarda il live video di 'As God Kills 2018'
21/01/2019 - 18:07
ELECTROCUTION: il 16 febbraio il release party al The Factory di Verona
20/01/2019 - 20:18
TRIBE OF PAZUZU: la nuova band con membri di Cryptopsy e Incantation debutta a febbraio
14/01/2019 - 17:05
DISMEMBER: si riuniscono con la line up originale
19/01/2019 - 17:40
HERMAN FRANK: guarda il video di ''Fear''
20/01/2019 - 20:07
RHAPSODY OF FIRE: svelate le band di supporto per il tour europeo
20/01/2019 - 19:30
HECATE ENTHRONED: online il video di 'Revelations in Autumn Flame'
19/01/2019 - 17:03
MICHAEL SCHENKER FEST: deceduto il batterista Ted McKenna
ULTIMI COMMENTI
09/01/2019
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 31 – Heavy Load, il Ruggito del Nord
11/01/2019
Intervista
SOEN
Lotus è l'album più 'da Soen' che abbiate sentito fino ad ora.
16/01/2019
Articolo
LE STELLE DELLA MUSICA: MARIO SCHIFANO
Quando l’Italia inventò la psichedelia europea e non se ne accorse
19/01/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione C “Doom, Stoner e Sludge”
05/05/2012
Articolo
GG ALLIN
Oltre ogni limite: la biografia
ULTIMI COMMENTI
85
71
97
85
75
92
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     