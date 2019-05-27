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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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THE LAST BAND + LAMBSTONE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

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MEMORIES OF A LOST SOUL + GUESTS
THE SPIRE IRISH PUB - SIRACUSA

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NECROFILI + HELLRETIC
B-FOLK - ROMA

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THE BLACK + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

31/10/19
QUANTUM SUPREME + HELL BOYS
ROCK HEAT - AREZZO
DETTAGLI EVENTO
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
03/11/2019
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
https://www.facebook.com/events/290832884960323/
GRUPPI
Lacuna Coil
+ Eluveitie
+ Infected Rain
NOTE
Apertura porte ore 19:00
Infected Rain ore 20:00
Eluveitie ore 20:45
Lacuna Coil ore 22:00

Biglietti in vendita sul sito TicketOne
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