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MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

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ARCI TOM - MANTOVA

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MILL OF STONE + GUEST
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SAKEM + NOWHERE
SOUND MUSIC CLUB - MILANO

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DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)

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SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI

26/01/19
BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
NECRODEATH + GUESTS
02/02/2019
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
https://www.facebook.com/events/676701412744460/
GRUPPI
NECRODEATH +
ABFALL +
SCELETUS DEATH
NOTE
Sabato 2 febbraio 2019
@MadHouse Pub - Mornago (VA)
via Stazione, 115

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21.30
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