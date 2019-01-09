25/01/19
CORRODED
Bitter
25/01/19
CARNAL FORGE
Gun To Mouth Salvation
25/01/19
THE OSSUARY
Southern Funeral
25/01/19
BREATHE ATLANTIS
Soulmade
25/01/19
KING 810
Suicide King
25/01/19
SWALLOW THE SUN
When a Shadow is Forced Into the Light
25/01/19
CRYING STEEL
Steel Alive
25/01/19
HECATE ENTHRONED
Embrace of the Godless Aeon
25/01/19
INCITE
Built To Destroy
25/01/19
INGLORIOUS
Ride to Nowhere
25/01/19
EMBRYO
HAPPY DAYS PUB - NAPOLI
25/01/19
TOTHEM + SOUND STORM + ELARMIR
JAILBREAK - ROMA
25/01/19
NODE + FIVE MINUTES HATE
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
25/01/19
ARCANA OPERA + CONSTRAINT
ARCI TOM - MANTOVA
25/01/19
MILL OF STONE + GUEST
GALIVM GARAGE - PIEVE DI SOLIGO (TV)
25/01/19
SAKEM + NOWHERE
SOUND MUSIC CLUB - MILANO
25/01/19
CARONTE + KAYLETH + THRONE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
26/01/19
EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
FUCKSIA - ROMA
26/01/19
DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
THE FACTORY - AZZANO VENETO (VERONA)
26/01/19
SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI