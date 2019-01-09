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SOUND MUSIC CLUB - MILANO

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DETTAGLI EVENTO
CARONTE + KAYLETH + THRONE
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PIKA FUTURE CLUB - VERONA
https://www.facebook.com/events/471467593382064/
GRUPPI
CARONTE +
KAYLETH +
THRONE
NOTE
Venerdì 25 gennaio 2019
@Pika Future Club - Verona
via Salisburgo, 10/C

Ingresso 5 euro - nessuna tessera richiesta
Apertura porte ore 21.00
Inizio concerti ore 21.30
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