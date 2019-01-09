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EMBRYO + COEXISTENCE + DRANEKS ORDEN
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DISTRUZIONE + ERESIA + DESCEND INTO MAELSTROM
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SOUND STORM + KANTICA + REVENIENCE
OFFICINE SONORE - VERCELLI

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BLACK OATH + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

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SELF DISGRACE + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)

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MADVICE + NAPOLI VIOLENTA
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)

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ALCATRAZ - MILANO
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LORD OF THE LOST + GUESTS
26/01/2019
EXENZIA - PRATO
https://www.facebook.com/events/331863740719448/
GRUPPI
LORD OF THE LOST (23.45 - 01.30) +
ANIMAE SILENTES (22.50 - 23.30) +
JUNKIE DILDOLZ (22.00 - 22.40)
NOTE
Ingresso 17 euro
Ingresso 20 euro con inclusa consumazione
Evento riservato ai soci ACSI, sottoscrivibile al costo di 5 euro
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