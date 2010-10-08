18/04/19
MEPHORASH
Shem Ha Mephorash
19/04/19
AFTER THE BURIAL
Evergreen
19/04/19
GRAND MAGUS
Wolf God
19/04/19
PRISTINE
Road Back To Ruin
19/04/19
DAWN OF DEMISE
Into the Depths of Veracity
19/04/19
DAYSLIVED
Flectar
19/04/19
DEAD TO A DYING WORLD
Elegy
19/04/19
THORONDIR
Des Wandrers Maer
19/04/19
PRISTINE
Road Back to Ruin
19/04/19
FRACTAL UNIVERSE
Rhizomes Of Insanity - Album Cover
17/04/19
BATTLE BEAST + ARION
LEGEND CLUB - MILANO
17/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
FREAKOUT - BOLOGNA
18/04/19
MONOLITHE + ABYSSIC + TETHRA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
TRAFFIC CLUB - ROMA
18/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
360 GRADI - ROMA
19/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/04/19
AUTHOR & PUNISHER + LINGUA IGNOTA
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
19/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
19/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
SCUMM - PESCARA
19/04/19
NECRODEATH
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)