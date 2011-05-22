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https://www.facebook.com/events/301014577216196/
GRUPPI
OPERATION MINDCRIME +
SPELLBLAST
NOTE
Apertura porte ore 20.30
Inizio concerti ore 22.00

Ingresso 16€ in prevendita su MailTicket
Ingresso 20€ all’ingresso
Nessuna tessera richiesta
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