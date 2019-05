DETTAGLI EVENTO ARCH ENEMY + GUESTS 01/06/2019 LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/604659093323532/ GRUPPI

METALITALIA.COM FESTIVAL - CON:



ARCH ENEMY

FLESHGOD APOCALYPSE

DARKANE - special Rusted Angel show

+ altri TBA NOTE

BIGLIETTI:

Singola giornata in prevendita: €35.00 + d.p

Singola giornata in cassa: €40.00

Abbonamento in prevendita: €60 + d.p.

Abbonamento in cassa: €70



Prevendite disponibili su TicketOne