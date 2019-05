DETTAGLI EVENTO EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA 15/06/2019 FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA https://www.facebook.com/firenzerocks/ GRUPPI

EDDIE VEDDER +

GLEN HANSARD +

ALTRI GRUPPI TBA NOTE

I biglietti per la giornata del 15 giugno saranno disponibili in anteprima dalle ore 11.00 di luned 4 febbraio solo tramite lapp ufficiale di Firenze Rocks (per 24 ore). La messa in vendita generale partir invece dalle ore 12.00 di marted 5 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.