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IMAGO IMPERII + GUESTS
23/03/2019
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
GRUPPI
IMAGO IMPERII +
WOX +
HIDDEN LAPSE
NOTE
Imago Imperii: release party di Fate of a King

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso 5 euro
Ingresso riservato ai soci AICS
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