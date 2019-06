DETTAGLI EVENTO LACUNA COIL + DAWN OF MEMORIES 25/06/2019 PARK NORD STADIO EUGANEO - PADOVA https://www.facebook.com/events/1823699724408685/ GRUPPI

Sharewood Festival:



Lacuna Coil +

Dawn of Memories

NOTE

Apertura cancelli: ore 19.00

Inizio concerto: ore 21.00



Biglietto in prevendita: 20 € + d.p.

Biglietto in cassa: 25 €



▩ PREVENDITE



Sherwood > bit.ly/TicketsSH19

Ticketone > bit.ly/SH19_Ticketone