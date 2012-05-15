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19/06/19
DROPKICK MURPHYS + THE INTERRUPTERS
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
LACUNA COIL + DAWN OF MEMORIES
25/06/2019
PARK NORD STADIO EUGANEO - PADOVA
https://www.facebook.com/events/1823699724408685/
GRUPPI
Sharewood Festival:

Lacuna Coil +
Dawn of Memories
NOTE
Apertura cancelli: ore 19.00
Inizio concerto: ore 21.00

Biglietto in prevendita: 20 € + d.p.
Biglietto in cassa: 25 €

▩ PREVENDITE

Sherwood > bit.ly/TicketsSH19
Ticketone > bit.ly/SH19_Ticketone
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