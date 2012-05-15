15/06/19
NARVIK
Thoughtless Light
17/06/19
LEFT HAND PATH
Left Hand Path
21/06/19
HOLLYWOOD VAMPIRES
Rise
21/06/19
TERAMAZE
Are We Soldiers
21/06/19
THE MEADS OF ASPHODEL
Running out of Time Doing Nothing
21/06/19
MEMORIAM
Requiem for Mankind
21/06/19
THENIGHTTIMEPROJECT
Pale Season
21/06/19
HOWLING SYCAMORE
Seven Pathways to Annihilation
21/06/19
ABYSSAL
A Beacon In The Husk
15/06/19
EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
15/06/19
POSSESSED + Nordjevel
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
15/06/19
NOIROCKERCAMP
SANTA NINFA (TP)
15/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI
15/06/19
WYRD
BIRRA SOTTO LA TORRE - MELZO (MI)
16/06/19
THE CURE + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
17/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 3)
SANTHIA' - VERCELLI
18/06/19
UADA + PANZERFAUST
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
19/06/19
DEF LEPPARD + WHITESNAKE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
19/06/19
DROPKICK MURPHYS + THE INTERRUPTERS
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA